Тюменцам предлагают проголосовать за территории для благоустройства

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Жители Тюмени могут проголосовать за территории города, на которых, по их мнению, нужно провести благоустройство в 2021 году.

Голосование проходит на портале "Я решаю!". Проголосовать может каждый. Для этого нужно внимательно ознакомиться с перечнем территорий и выбрать один из адресов. Интернет-пользователи могут отдать голоса за территории, которые, на их взгляд, наиболее важны для города, востребованы жителями района, где можно проводить общегородские мероприятия или просто отдыхать.

Перечень сформирован территориально – по четырем управам. Проголосовать можно до 27 декабря включительно.

По итогам голосования составят рейтинг востребованности и ТОП общественных территорий по каждому району и в масштабах города.

Со списком предлагаемых территорий можно ознакомиться здесь.