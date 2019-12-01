Современный ФАП открыли в поселке Картымский

| Фото: Областная больница №15 | Фото: Областная больница №15

Новый ФАП начал работать в п. Картымский. Он оснащен необходимым медицинским оборудованием для маленьких и взрослых пациентов, в том числе аппаратом ЭКГ, сообщает пресс-служба Областной больницы № 15.

Прием ведет фельдшер с 20-летним стажем Любовь Панина. Ранее медик работала в Областной больнице № 2, в Картымский переехала вместе с мужем на постоянное место жительства по программе "Земский фельдшер". Семейной паре предоставили благоустроенную квартиру в новом доме напротив ФАПа.

Для жителей появление фельдшерско-акушерского пункта - долгожданное событие. Ранее они обращались за медицинской помощью в больницу № 15 в Нижней Тавде. Торжественное открытие состоялось при участии главы Нижнетавдинского района Валерия Борисова, депутата Тюменской областной думы Юрия Конева и главного врача больницы N 15 Анатолия Смоляренко. Он сообщил, что по нацпроекту "Здравоохранение" в 2019 году в Нижнетавдинском районе построены два ФАПа, в 2020 году откроются еще шесть.