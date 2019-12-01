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Cто шестьдесят росгвардейцев Тюменской области заступают на охрану общественного порядка ежедневно

Общество, 14:14 25 декабря 2019

Фото ИА "Тюменская линия"

Ежедневно 160 сотрудников Росгвардии заступают на боевую службу на охрану общественного порядка и защиту имущества по итогам 2019 года.

Об этом сообщил начальник управления Росгвардии по Тюменской области Евгений Симаков на пресс-конференции в совместном пресс-центре информационных агентств "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия" 25 декабря.

"Сотрудники вневедомственной охраны по подозрению в совершении преступлений различной категории задержали более 300 граждан. Установлено 34 человека, находящихся в розыске, пресечено около шести тысяч административных правонарушений", - пояснил Евгений Симаков.

В подразделения лицензионно-разрешительной работы за год Росгвардия приняла более 30 тыс. заявлений физических и юридических лиц, из них более 29 тыс. в электронном виде.

К 25 декабря 2019 года сотрудники ведомства провели более 50 тыс. проверок обеспечения сохранности оружия гражданами. Выявлено более 3 тыс. нарушений, изъято 2 тыс. 984 единиц оружия различных видов. Сотрудники подразделений обеспечили сохранность более 111 тыс. единиц оружия, имеющегося у более 52 тыс. владельцев, а также 88 объектов, в которых имеются 129 комнат хранения оружия.

Ирина Ромашкина

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# Евгений Симаков , Росгвардия по Тюменской области

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