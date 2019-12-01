Cто шестьдесят росгвардейцев Тюменской области заступают на охрану общественного порядка ежедневно

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия"

Ежедневно 160 сотрудников Росгвардии заступают на боевую службу на охрану общественного порядка и защиту имущества по итогам 2019 года.

Об этом сообщил начальник управления Росгвардии по Тюменской области Евгений Симаков на пресс-конференции в совместном пресс-центре информационных агентств "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия" 25 декабря.

"Сотрудники вневедомственной охраны по подозрению в совершении преступлений различной категории задержали более 300 граждан. Установлено 34 человека, находящихся в розыске, пресечено около шести тысяч административных правонарушений", - пояснил Евгений Симаков.

В подразделения лицензионно-разрешительной работы за год Росгвардия приняла более 30 тыс. заявлений физических и юридических лиц, из них более 29 тыс. в электронном виде.

К 25 декабря 2019 года сотрудники ведомства провели более 50 тыс. проверок обеспечения сохранности оружия гражданами. Выявлено более 3 тыс. нарушений, изъято 2 тыс. 984 единиц оружия различных видов. Сотрудники подразделений обеспечили сохранность более 111 тыс. единиц оружия, имеющегося у более 52 тыс. владельцев, а также 88 объектов, в которых имеются 129 комнат хранения оружия.

Ирина Ромашкина