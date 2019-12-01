Тюменская Росгвардия обнаружила более двадцати боеприпасов в 2019 году

| Фото: Управление Росгвардии по Тюменской области | Фото: Управление Росгвардии по Тюменской области

Более 20 боеприпасов различных видов, в том числе учебные, обнаружили сотрудники ОМОН в 2019 году. Об этом рассказал начальник управления Росгвардии по Тюменской области Евгений Симаков на пресс-конференции в ИА "Тюменская линия" 25 декабря.

Ведомственные инженерно-досмотровые группы ОМОН за год обследовали более 500 объектов массового пребывания граждан, в том числе было 42 внеплановых выезда по информации об обнаружении взрывчатых веществ.

В 2019 году сотрудники ОМОН и СОБР управления Росгвардии провели более полутора тысяч специальных мероприятий, в том числе и по обращениям взаимодействующих федеральных органов исполнительной власти. Было задействовано более 6 тыс. сотрудников.

"В результате было задержано более 2 тысяч 700 граждан, которые подозревались в совершении преступлений, либо административных правонарушений. Изъято более 160 единиц огнестрельного оружия, 12 взрывчатых веществ, около шести килограммов взрывчатки и более двух килограммов наркотических средств", - пояснил Евгений Симаков.

Ирина Ромашкина