26 декабря - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 9 часов на фармацевтическом заводе "Фармасинтез-Тюмень" (ул. Велижанский тракт 7 км, ст. 2) начнется пресс-тур, приуроченный к торжественной церемонии выпуска миллиардной таблетки.

В Тюмени в 11 часов в совместном пресс-центре информационных агентств "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия" (ул. Осипенко, 81) начнется пресс-конференция заместителя управляющего Отделением ПФР по Тюменской области Виталия Левенкова "Пенсионное и социальное обеспечение граждан в 2020 году".

В Тюмени в 15 часов в Общественной приемной Тюменской области (ул. Котовского, 54/3) начнется круглый стол, посвященный завершению проекта "Школа ЖКХ: юридическое просвещение населения в сфере ЖКХ и развитие института общественных жилищных инспекторов в Тюменской области".

В Тюмени в 18 часов 30 минут в молодежном театре "Ангажемент" им. В. С. Загоруйко (ул. Олимпийская, 8а, 1 мкр) начнется церемония награждения спортсменов за призовые места, занятые в соревнованиях различного уровня.

Этот день в истории:

1825 - на престол взошел император Николай І, во время присяги новому императору в Петербурге на Сенатской площади произошло восстание декабристов.

1898 - Мария и Пьер Кюри впервые получили радий.

1919 - Совнарком РСФСР принимает декрет "О ликвидации безграмотности в РСФСР". Согласно ему все население Советской России в возрасте от 8 до 50 лет, не умевшее читать или писать, обязано учиться грамоте на родном или на русском языке.

1941 - Великая Отечественная война: началась Керченско-Феодосийская десантная операция.

1974 - запущена космическая станция "Салют-4".

1975 - начало эксплуатации советского сверхзвукового пассажирского самолета "Ту-144".

1991 - Совет Республик Верховного Совета СССР принял декларацию о прекращении существования СССР в связи с образованием СНГ.

2004 - землетрясение в Индийском океане, вызвавшее самое смертоносное цунами в современной истории.