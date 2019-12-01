Александр Моор возглавил национальный рейтинг губернаторов

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Губернатор Тюменской области Александр Моор возглавил национальный рейтинг губернаторов. Оценку деятельности глав субъектов по итогам работы в 2019 году проводил центр информационных коммуникаций "Рейтинг".

Вторую строчку занял губернатор Тульской области Алексей Дюмин. Мэр Москвы Сергей Собянин - на третьем месте. Глава Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов оказался на шестом месте, руководитель Ханты-Мансийского автономного округа-Югры Наталья Комарова - на 18.

Эксперты отмечают, что Александр Моор - один из наиболее стабильных лидеров исследования - весь год входил в тройку призеров "Национального рейтинга".

Многие эксперты отдают должное эффективной политике главы Тюменской области в социально-экономической сфере, в реализации программы переселения граждан из аварийного жилья, крупных инфраструктурных проектов.

В пользу Александра Моора свидетельствовали успехи кампании по поддержке предпринимателей в области. Полпред президента Николай Цуканов поставил Тюменскую область в пример по реализации нацпроектов, что отозвалось ростом субсидирования, а для Александра Моора лично – ростом аппаратных позиций.

Большую активность проявил глава тюменского региона и в налаживании коммуникаций с жителями региона в публичной области. "Он вел прямые эфиры в "Одноклассниках" и Instagram, делился мнениями во ВКонтакте, его образ почти всегда находился в зоне видимости СМИ и населения. Губернатор демонстрировал открытость и готовность помочь. Он проводил личные встречи с населением и устраивал внезапные прогулки по городу, выказывал готовность к диалогу и так далее", - отмечают составители рейтинга.

Результаты "Национального рейтинга" получены на основании заочного анкетирования, заочных и очных опросов представителей экспертного сообщества.