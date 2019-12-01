В ДТП в районе Лесобазы пострадал водитель

| Фото: ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

ДТП произошло на на объездной дороге в Тюмени в районе Лесобазы утром 26 декабря, сообщает региональная Госавтоинспекция.

По предварительными данным, на дороге остановились KIA и Toyota. В них въехал автомобиль KIA. Пострадал один человек - водитель, вышедший из своего автомобиля на дорогу. Мужчина был госпитализирован с ушибами. Обстоятельства происшествия выясняются.

Сейчас на месте ДТП организован проезд по одной полосе, там работают инспекторы ГИБДД.