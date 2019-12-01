27 декабря - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 10 часов в МТЦ "Космос" (ул. Республики, 165а) начнется акция "Кубы обнуления".

В Тюмени в 11 часов 30 минут в Тюменской областной думе (ул. Республики, 52, каб. 321) начнется брифинг Эдуарда Омарова "Итоги деловой поездки в Китайскую Народную Республику. Общие итоги работы за 2019 год".

В Тюмени в 19 часов в Конторе пароходства (ул. 25 лет Октября, 23а, стр. 1) начнется праздничное мероприятие, посвященное итогам года в рамках проекта "Фотоистория Тюменской области".

В Тюмени в 19 часов в мультицентре "Контора пароходства" (ул. 25-го Октября, 23А, стр 1) начнется мастер-класс "Живая бумага".

В с. Яр Тюменского района в 14 часов по адресу ул. Строителей, 20, стр. 1 начнется открытие нового детского сада "Теремок".

Этот день в истории:

537 - торжественно освящен Собор святой Софии в Константинополе.

1831 - Чарльз Дарвин взошел на борт корабля "Бигль", чтобы совершить путешествие, в ходе которого он сформулировал теорию эволюции.

1918 - начало польского восстания в Германии.

1932 - введение единой паспортной системы в СССР, образование паспортно-визовой службы.

1949 - Нидерланды признали независимость Индонезии.

1953 - опубликован первый рассказ Станислава Лема из цикла "Звездные дневники Ийона Тихого".

1978 - в Испании вступила в силу новая конституция, ознаменовавшая конец диктатуры Франко.

2004 - зафиксирован взрыв сверхновой звезды на расстоянии около 50 000 световых лет.

2007 - в Москве в Серебряном бору открыт Живописный мост.