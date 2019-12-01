27 декабря - события дня
В Тюмени в 10 часов в МТЦ "Космос" (ул. Республики, 165а) начнется акция "Кубы обнуления".
В Тюмени в 11 часов 30 минут в Тюменской областной думе (ул. Республики, 52, каб. 321) начнется брифинг Эдуарда Омарова "Итоги деловой поездки в Китайскую Народную Республику. Общие итоги работы за 2019 год".
В Тюмени в 19 часов в Конторе пароходства (ул. 25 лет Октября, 23а, стр. 1) начнется праздничное мероприятие, посвященное итогам года в рамках проекта "Фотоистория Тюменской области".
В Тюмени в 19 часов в мультицентре "Контора пароходства" (ул. 25-го Октября, 23А, стр 1) начнется мастер-класс "Живая бумага".
В с. Яр Тюменского района в 14 часов по адресу ул. Строителей, 20, стр. 1 начнется открытие нового детского сада "Теремок".
Этот день в истории:
537 - торжественно освящен Собор святой Софии в Константинополе.
1831 - Чарльз Дарвин взошел на борт корабля "Бигль", чтобы совершить путешествие, в ходе которого он сформулировал теорию эволюции.
1918 - начало польского восстания в Германии.
1932 - введение единой паспортной системы в СССР, образование паспортно-визовой службы.
1949 - Нидерланды признали независимость Индонезии.
1953 - опубликован первый рассказ Станислава Лема из цикла "Звездные дневники Ийона Тихого".
1978 - в Испании вступила в силу новая конституция, ознаменовавшая конец диктатуры Франко.
2004 - зафиксирован взрыв сверхновой звезды на расстоянии около 50 000 световых лет.
2007 - в Москве в Серебряном бору открыт Живописный мост.