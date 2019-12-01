Выставка "Палитра Ишима" откроется в Арт-галерее

| Фото: Ишимский музейный комплекс им. Петра Ершова | Фото: Ишимский музейный комплекс им. Петра Ершова

Открытие ежегодной выставки-конкурса "Палитра Ишима-2019" откроется в ишимской Арт-галереи (ул. Луначарского, 62) 27 декабря в 15 часов.

""Палитра Ишима" – старейший конкурс среди художников, проводится более 10 лет. Каждый год количество участников увеличивается, в прошлом году их было более 50. В рамках этого творческого состязания проводим еще конкурс для детей – "Малая палитра". Возраст участников взрослой палитры – 17-90 лет, а в детской могут участвовать воспитанники изостудий, школ искусств. Около 100 детей участвуют в нашем конкурсе. Постоянные участники – студия "Пионер" из Тюмени и голышмановские школьники", - рассказала искусствовед, руководитель Арт-галереи Ишима Юлия Лузина.

Прием заявок от на конкурс "Палитра Ишима-2019" завершился 15 декабря. От художников принимали работы на тему "Родины любимый уголок". На открытии выставки организаторы и эксперты назовут победителей творческого состязания.