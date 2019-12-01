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Чемпионат области по брейк-дансу прошел в Тюмени

Общество, 10:56 27 декабря 2019

Дворец творчества и спорта "Пионер" | Фото: Дворец творчества и спорта "Пионер"

Чемпионат и первенство области по брейк-дансу прошли в Тюмени 24 декабря. В соревнованиях приняли участие более 200 представителей из всех регионов УФО, сообщает Дворец творчества и спорта "Пионер".

В возрастной категории 7-10 лет первое место взял Мирон Чуклин, второе – Евгений Гагарин, третье – Лев Салтановский. В категории 11-13 лет победу завоевал Глеб Шульгин, второе место у Ярослава Чумаченко, на третьем – Артем Чирвон.

По словам тренера сборной Тюменской области по танцевальному спорту Алексея Литвинова, по результатам соревнований, будет сформирована сборная области, которую направят на первенство России.

Также 25 декабря во Дворце "Пионер" прошли открытые мастер-классы по брейкингу от судей чемпионата. У всех брейкеров 19 лет и старше была возможность получить третью судейскую категорию, пройдя аттестационный семинар и экзамен.

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# брейк-данс , Дворец Пионер

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