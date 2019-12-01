Тюменские родители частично знакомы с увлечениями своих детей в интернете

| Фото: мультицентр «Моя территория» | Фото: мультицентр «Моя территория»

Тюменские родители знают подростковых блогеров, но не знакомы с детскими видеоиграми, такие результаты показал опрос, который провели волонтеры проекта "Киберпатруль", сообщает .

Они задавали 7 вопросов о молодежных и сетевых трендах, возрастных рейтингах видеоигр, времени, которое их ребенок проводит в интернете родителям, основной возраст которых составил 30-49 лет, в учреждениях дополнительного образования и на городских мероприятиях.

Организаторы отметили, что родители (88,7 %) знакомы с видеоблогингом, а также треть опрошенных (33 %) понимает молодежный сленг. Сфера игровой индустрии оказалась самой затруднительной - больше половины респондентов (68 %) не ориентируются в игровых трендах и терминах. Большая часть (78,7 %) тюменцев не знакомы с системой присвоения возрастных рейтингов видеоиграм.

После анкетирования киберволонтеры рассказали о видах противоправного контента, онлайн-рисках и способах защиты детей в Сети. Также познакомили с онлайн-площадкой, где размещена информация для повышения киберграмотности.

Узнать больше о безопасности в интернете можно на сайте проекта "Киберпатруль Тюменской области", в группе "ВКонтакте" или в "Одноклассниках".