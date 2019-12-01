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28 декабря - события дня

Общество, 17:54 27 декабря 2019

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 12 часов в Гилевской роще начнется семейная развлекательная программа "Сказки Гилевской рощи".

В Тюмени в 13 часов в мультицентре "Контора пароходства" (ул. 25-го Октября, 23а, стр 1) начнется мастер-класс по созданию рождественских венков.

В Тюмени в 15 часов на Цветном бульваре начнется семейная программа "Как достать перо Жар-птицы".

В Тюмени на парковке у ТРЦ "Тюмень СитиМолл" (ул. Тимофея Чаркова, 60) начнется гастрономический фестиваль "Пельмени Тюмени".

Этот день в истории:

1065 - в Лондоне освящено Вестминстерское аббатство.

1810 - близ побережья Ирландии потерпело крушение во время шторма британское судно "Элизабет".

1869 - В Огайо (США) Уильям Семпл запатентовал первую жевательную резинку.

1895 - в индийском салоне "Гранд-кафе" на бульваре Капуцинок в Париже состоялся публичный показ "Синематографа братьев Люмьер", что ознаменовало рождение кинематографа.

1895 - немецкий физик В. Рентген в Вюрцбурге впервые объявил об открытии рентгеновских лучей.

1908 - Землетрясение на Сицилии унесло жизни более 75 тыс. человек.

1973 - Публикация в Париже романа-исследования Солженицына "Архипелаг ГУЛАГ".

1985 - введен в эксплуатацию Новосибирский метрополитен.

1999 - Сапармурат Ниязов объявлен пожизненным президентом Туркмении.

2007 - Непал провозглашен Федеративной Демократической Республикой.

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