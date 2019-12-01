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29 декабря - события дня

Общество, 18:00 28 декабря 2019

t-l.ru

В Тюмени в приюте для бездомных животных "Лучший друг" пройдет акция "Пушистый заряд".

Этот день в истории:

1699 - Петр I издал именной указ №1735 о переходе на Юлианский календарь. "О писании впредь Генваря с 1 числа 1700 года, во всех бумагах лета от Рождества Христова, а не от сотворения миpa".

1708 - указом Петра I территория Российской империи была разделена на 8 губерний.

1768 - введение Екатериной II бумажных денежных знаков.

1977 - создан спецотряд МВД "Витязь".

1989 - Вацлав Гавел стал президентом Чехословакии.

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