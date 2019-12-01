Проект "Содействие" дает тюменским подросткам шанс подружиться с законом

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Новый социальный проект "Содействие", который реализуется в Тюменской области с апреля 2019 года на средства гранта Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, привлекает подростков, находящихся в конфликте с законом, к позитивной деятельности.

Участниками проекта станут более 80 подростков из 13 районов Тюменской области.

В Тюменском районе участие в проекте принимают два подростка и их семьи из поселка Винзили. Как рассказала куратор проекта, ведущий специалист районной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Залина Кугаевская, для каждого из них разработана своя программа реабилитации.

В рамках проекта организована работа лабораторий по направлениям, интересным современной молодежи. Например, в лаборатории спорта и оздоровления обучают спортивным и подвижным играм, помогают бороться с агрессией с помощью физической нагрузки. Лаборатория творчества" подстегивает творческое самовыражение. Так, один из ребят, Михаил Беспалый, участвуя в проекте, учится игре на гитаре. За активное участие в мероприятиях Центра культуры и досуга "Вернисаж" он награжден благодарственным письмом, сообщает пресс-служба главы Тюменского района.