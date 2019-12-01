Тюменские театры смогут выиграть гранты на конкурсе "ЦЕХ"

Фото: Театральный центр «Космос» Фото: Театральный центр «Космос»

Конкурс на реализацию творческих проектов и постановку спектаклей "ЦЕХ" от театрального центра "Космос" вновь пройдет в 2020 году. Организаторы планируют отобрать не менее 70 заявок, 16 из которых получат финансовую поддержку.

Однако процедура защиты проектов станет жестче: они должны будут представить этюды и примеры сценографии будущего спектакля, или детальную смету проекта и полную информацию об опыте проектной деятельности его руководителя. Как и в прошлом году, перед конкурсом пройдет образовательная сессия.

В состав экспертной комиссии войдут федеральные эксперты из разных областей искусства и культуры. Прием заявок запланирован на март, сообщает Вслух.ру. Более подробную информацию об условиях участия в конкурсе "ЦЕХ" можно получить по тел. 51-38-51.