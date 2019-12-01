Тюменцы могут пожаловаться на неубранные снег и наледь во дворах

Фото: Тюмень - наш дом Фото: Тюмень - наш дом

Очистка дворов и придомовых территорий от осадков и мусора, в соответствии с постановлением Госстроя РФ № 170, является обязанностью обслуживающих многоквартирные дома организаций. Об этом рассказал тюменский юрист Василий Ендыков.

"Первые, кому можно высказать претензии по неубранному во дворе снегу, – это ваши управляющие компании. Они обязаны расчищать территорию во дворах, перед подъездами и на тротуарах. Более того, в их обязанности входит ликвидация наледи, чистка крыш от сосулек и вывоз снега", - отметил эксперт. Любая обслуживающая дом организация обязана следовать требованиям к содержанию зданий, дворов и придомовых территорий, которые приведены в постановлениях правительства.

Если требования не выполняются, владельцы квартир могут обратиться за перерасчетом платежей за тот период, когда сервис отсутствовал либо осуществлялся некачественно или не в полном объеме, сообщает "АиФ - Западная Сибирь". Но для этого необходима копия подписанного соглашения об обслуживании дома, которую можно по требованию жильцов обязана предоставить управляющая компания в соответствии со ст. 162 Жилищного кодекса РФ.

Воздействовать на нерадивые управляющие компании могут в администрации города. Специально для этого работает портал "Тюмень – наш дом", где можно оставить сообщение о некачественной расчистке двора или складировании снега на тротуарах и газонах (разделы "Текущее содержание дворовой территории, Неубранная дворовая территория"). Там же можно написать и о сосульках, которые не убирают с крыш (раздел "Сосульки на крыше"). Сообщения проверяют и проблемы решают достаточно оперативно.