Тобольским и тюменским школьникам понравились новогодние сюрпризы
Фото: ИА "Тюменская линия"
Сказочный автобус стал новогодним сюрпризом для учеников младших классов тобольской школе №16 имени В.П. Неймышева.
Дед Мороз и Снегурочка в занимательной форме познакомили ребят с правилами безопасного поведения на дороге, на остановках общественного транспорта и в автобусе. Каждому школьнику достался сладкий подарок. Организаторами этой интересной предновогодней акции стали работники Тобольского пассажирского автотранспортного предприятия.
А ученики шестых классов 12-й гимназии Тюмени побывали на автобусной экскурсии по ночному городу, сообщает "Комсомольская правда - Тюмень". В конце экскурсии школьники получили в подарок магнитики с символом наступающего года.