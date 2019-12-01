Тобольским и тюменским школьникам понравились новогодние сюрпризы

Фото: ИА "Тюменская линия" Фото: ИА "Тюменская линия"

Сказочный автобус стал новогодним сюрпризом для учеников младших классов тобольской школе №16 имени В.П. Неймышева.

Дед Мороз и Снегурочка в занимательной форме познакомили ребят с правилами безопасного поведения на дороге, на остановках общественного транспорта и в автобусе. Каждому школьнику достался сладкий подарок. Организаторами этой интересной предновогодней акции стали работники Тобольского пассажирского автотранспортного предприятия.

А ученики шестых классов 12-й гимназии Тюмени побывали на автобусной экскурсии по ночному городу, сообщает "Комсомольская правда - Тюмень". В конце экскурсии школьники получили в подарок магнитики с символом наступающего года.