Тобольская медсестра Майя Курманалеева - призер WorldSkills Russia

Фото: департамент здравоохранения Тюменской области Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

Операционная медсестра Областной больницы № 3 (г.Тобольск) Майя Курманалеева стала второй по Тюменской области на чемпионате WorldSkills Russia. Об этом сообщает департамента здравоохранения Тюменской области.

Майя Курманалеева заявилась в компетенции "Медицинский и социальный уход" в возрастной категории "Навыки мудрых 50+". В номинации, которую презентовали впервые в этом году, участвовали пять специалистов из различных медучреждений области. Соревнование проводилось в течение дня и включало в себя два модуля: работа с пациентом в условиях стационара, а также на дому.

Майя Курманалеева трудится в медицине уже 35 лет. Окончив Омское медучилище, она почти сразу переехала в Тобольск и заступила на пост медсестры в оперблоке хирургического отделения.

"Я не ожидала, что стану вторым призером, так как все соперники были очень сильные. Специально не готовилась, просто делала свою работу, то, чем занимаюсь каждый день. Спасибо организаторам за возможность участвовать в таком престижном конкурсе", - поделилась впечатлениями Майя Курманалеева.