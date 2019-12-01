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Исторические поселения Тюменской области будут реконструированы

Общество, 17:01 28 декабря 2019

Фото: tyuiu.ru

25 пилотных проектов по реконструкции среды исторических поселений Тюменской области разработали специалисты Института архитектуры и дизайна Тюменского индустриального университета в рамках проекта "Архитектурный образ региона". Об этом сообщает пресс-служба вуза.

Среди них, как пояснила директор Института архитектуры и дизайна Тюменского индустриального университета Светлана Капелева, проекты реновации значимых фрагментов исторического центра Ишима, обустройства городской среды Тобольска, архитектурно-градостроительная концепция территории улицы Ленина в Тюмени от Исторического сквера до улицы Мориса Тореза.

В 2020 году работа над проектом "Архитектурный образ региона" будет продолжаться. В частности, специалисты института планируют разработку ряда концепций по реновации, реконструкции и благоустройству общественных и жилых пространств исторических сельских поселений.

Соб. инф.

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