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Центры "Точка роста" работают в восьми школах в Тюменском районе

Общество, 18:52 28 декабря 2019

Фото: ИА "Тюменская линия"

Центры цифрового и гуманитарного профилей "Точки роста" работают на базе восьми школ в Тюменском районе. На общешкольной конференции в Переваловской школе обсудили первые результаты их деятельности.

Центры, открытые в рамках федерального проекта "Современная школа" нацпроекта "Образование", помогают качественно преобразовать учебный процесс, внедрить новые проектные подходы. Школьники осваивают VR-AR-реальность, пробуют различное программное обеспечение, проектируют модели в формате 3D на уроках технологии, конструируют и сами программируют роботов на уроках по робототехнике, сообщает пресс-служба главы Тюменского района.

На общешкольную конференцию в центре "Точка роста" на базе Переваловской школы пригласили представителей совета родителей, ветеранов, сотрудников центра культуры и досуга "Родник". Дошколятам показали небольшое шоу квадрокоптеров и роботов, подготовленное учениками совместно с учителем технологии.

Участники конференции побывали на занятиях по робототехнике, виртуальной реальности, 3D-моделированию, шахматам Представители совета родителей провели для желающих кружки "Звуки музыки", "Плетение из лозы", "Чудесная мастерская".

В Переваловской школе сейчас в работу центра вовлечены 70-75% школьников. "К будущему году мы планируем увеличить это число до 80-90%. Но в будущем "Точки роста" должны стать общественным пространством, центрами социальной, проектной и волонтерской работы для развития всех жителей сел", – подчеркнула руководитель центра Наталья Чигарева.

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