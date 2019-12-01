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Соблюдение правил перевозки детей проверят в Тюменской области 

Общество, 08:46 29 декабря 2019

Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

В преддверии Нового года Госавтоинспекция Тюменской области усилила контроль за соблюдением водителями правил перевозки детей в автомобилях, чтобы обеспечить дорожную безопасность юных жителей региона.

Несмотря на то, что число ДТП с участием детей-пассажиров в Тюменской области в этом году снижается, уже зарегистрировано более двухсот таких аварий. Каждый двадцатый ребенок, попавший в ДТП в автомобиле, перевозился без детского удерживающего устройства. Всего с начала года автоинспекторы выявили более 8,5 тыс. нарушений правил перевозки детей.

В праздничные дни трафик перевозок с участием юных пассажиров увеличивается. Очень важно, чтобы дети перевозились с соблюдением правил безопасности. Наряды ДПС будут контролировать законность детских перевозок у мест массовых мероприятий, зон зимнего отдыха, горок, учреждений культуры, сообщает пресс-служба областной Госавтоинспекции.

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