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Тюменцев подстерегают "новогодние" мошенники

Общество, 12:47 29 декабря 2019

Фото: МВД России

Случаи, когда пользователям смартфонов приходили ссылки на приложения, присланные мошенниками, зафиксированы в Тюменской области. Это касается и новогодних поздравлений, поступающих с незнакомых адресов на электронную почту.

"Люди устанавливают такие приложения, присылаемые под абсолютно разными предлогами, и в результате теряют контроль над интернет-банком. Жительница Ялуторовска таким образом потеряла около 250 тысяч рублей. Злоумышленники предложили ей поставить приложение, чтобы увеличить вклад, который был у женщины", - рассказал правозащитник Антон Макаров.

Кроме того, перед новым годом растет число фирм-однодневок. Они сначала предлагают услуги Деда Мороза и Снегурочки с вызовом на дом, берут полную предоплату и потом исчезают. Есть и противоположность: новогодние герои приходят в гости абсолютно бесплатно, но только после них потом пропадают ценные вещи, сообщает "Тюменская область сегодня".

В праздничные дни появляется много сообщений о новогодних денежных подарках якобы от государства. Это могут быть и компенсации за неиспользованные льготы, за отсутствие больничных и даже за недоплаченную пенсию. Здесь возможно несколько вариантов: мошенники стремятся узнать данные карты для якобы перевода и получают доступ к списанию денежных средств.

Еще одним распространенным способом мошенничества является обращение за помощью в размене денег: работники соцслужбы, курьеры, торговцы просят разменять крупные купюры. Они берут у жертв мелкие деньги, оставляя им взамен крупные фальшивые купюры.

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