Команда тюменца Ивана Жаркевича сыграет в финале телеигры "Что? Где? Когда?"
Фото: pioner72.ru
Команда тюменца Ивана Жаркевича сыграет в финале телеигры "Что? Где? Когда?". Прямой эфир на Первом канале начнется в 21 час 45 минут 29 декабря.
В финале года определится обладатель бриллиантовой совы. Если победит команда, то ее получит один из игроков. Если победят зрители, то приз достанется одному из авторов вопроса. В любом случае обладателя определят магистры, академики-телезрители и ведущий.
Молодая команда Ивана Жаркевича впервые оказалась за столом интеллектуального клуба "Что? Где? Когда" в мае 2018 года, сообщает "Вслух.ру".