Команда тюменца Ивана Жаркевича сыграет в финале телеигры "Что? Где? Когда?"

Фото: pioner72.ru Фото: pioner72.ru

Команда тюменца Ивана Жаркевича сыграет в финале телеигры "Что? Где? Когда?". Прямой эфир на Первом канале начнется в 21 час 45 минут 29 декабря.

В финале года определится обладатель бриллиантовой совы. Если победит команда, то ее получит один из игроков. Если победят зрители, то приз достанется одному из авторов вопроса. В любом случае обладателя определят магистры, академики-телезрители и ведущий.

Молодая команда Ивана Жаркевича впервые оказалась за столом интеллектуального клуба "Что? Где? Когда" в мае 2018 года, сообщает "Вслух.ру".