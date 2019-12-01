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Команда тюменца Ивана Жаркевича сыграет в финале телеигры "Что? Где? Когда?"

Общество, 13:27 29 декабря 2019

Фото: pioner72.ru

Команда тюменца Ивана Жаркевича сыграет в финале телеигры "Что? Где? Когда?". Прямой эфир на Первом канале начнется в 21 час 45 минут 29 декабря.

В финале года определится обладатель бриллиантовой совы. Если победит команда, то ее получит один из игроков. Если победят зрители, то приз достанется одному из авторов вопроса. В любом случае обладателя определят магистры, академики-телезрители и ведущий.

Молодая команда Ивана Жаркевича впервые оказалась за столом интеллектуального клуба "Что? Где? Когда" в мае 2018 года, сообщает "Вслух.ру".

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