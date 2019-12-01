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Полицейский Дед Мороз поздравил с Новым годом детей в Казанском районе

Общество, 11:55 29 декабря 2019

72.мвд.рф | Фото: 72.мвд.рф

В семьи Казанского района, состоящие на профилактическом учете в органах внутренних дел, пришел полицейский Дед Мороз, сообщают в УМВД России по Тюменской области.

Сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних, переодевшись в сказочных персонажей, отправились в гости к подопечным. Дед Мороз и Снегурочка поздравили ребят с наступающим Новым Годом, вручили им подарки и напомнили детям правила безопасного поведения на дороге, в том числе о недопустимости игр вблизи проезжей части, о важности использования светоотражающих элементов в темное время суток при нахождении на проезжей части и около ее.

Родителей полицейские призвали не оставлять своих детей на улице без присмотра, а также напомнили об ответственности за противоправные действия.

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# Казанский район , несовершеннолетние , Новый год , УМВД России по Тюменской области

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