На фестивале "КиВиН-2020" в Сочи выступят тюменские команды

Фото: pioner72.ru Фото: pioner72.ru

Тюменские команды "Наполеон Динамит" и "Борцы. Северный десант" выступят на фестивале "КиВиН-2020" в Сочи. Состязание, по результатам которого определятся участники лиг, пройдет с 12 по 25 января.

На фестиваль уже зарегистрировано более 550 команд, в том числе - коллективы из Большой Тюменской области.

Тюмень представят команды "Сделано в Сибири", "Праздник", "Русь", "ЗапСиб". Югру представят "Бесславные" из Сургута, "Сборная ЮГУ" из Ханты-Мансийска, "Вероника" из Нижневартовска, "Хор с Уральских гор" из Кондинского района, Сборная "Газпром трансгаз Югорска" и "Трое в НасТрое" из Югорска, "Балаганчик" из Салыма. От Ямала пока зарегистрирована одна команда - "ИП Бондарев" из Надыма. Кроме того, в списке команда Кургана - Тюмени "Джентльмены удачи, проект "Комик в деревне".

Регистрация участников продолжается.