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Тюменцы увидят документальный фильм "#Однапобеда"

Общество, 18:51 29 декабря 2019

Фото: may9.ru

Более 100 показов фильма "#Однапобеда" о памятных местах и людях Великой Отечественной войны пройдут в Тюменской области в 2020 году.

Для создания картины команда проекта "Победа - одна на всех" посетила памятные места, встретилась с ветеранами.

"Наша команда хотела показать важность современного взгляда на тему Великой Отечественной войны. Мы хотели показать, как современные молодые люди воспринимают знакомство с подвигами, с важными историческими местами, какой смысл вкладывают они в памятники и обелиски", – рассказывает один из участников проекта Андрей Зубов.

Ранее на V молодежном кинофестивале "Перерыв на кино" фильм показали в 150 городах. Работу активистов увидели 17 тыс. человек. Просмотр картины прошел в Заводоуковске, его посетили более двухсот школьников.

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