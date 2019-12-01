Новый детский сад в Исетском готов принять 150 детей

| Фото: admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

Все детские сады Тюменской области объединяет любовь нянечек к детям, забота и умение воспитателей работать совместно с родителями, бабушками и дедушками на благо ребенка.

Такое мнение выразил губернатор Тюменской области Александр Моор на открытии детского сада "Солнышко" в Исетском районе 30 декабря.

Глава региона напомнил, что сегодня был открыт большой яслеград в Тюмени.

"Детский сад в Исетском такой же красивый, теплый и уютный. Все садики в Тюменской области очень разные по внутреннему дизайну, но все они одинаково хорошие. Их объединяет любовь воспитателей, нянечек, забота и умение работать вместе с родителями, бабушками и дедушками. Самое большое счастье - вырастить и воспитать здоровых, умных и развитых детей, сделать все, чтобы молодое поколение тюменцев получило доступ к самым лучшим образовательным услугам", - рассказал губернатор.

Он от имени правительства заверил присутствующих, что новые детские сады и школы будут продолжать строить в муниципалитетах, где есть в этом потребность. Александр Моор поздравил жителей с наступающим Новым годом, пожелал здоровья, счастья и любви.

"Исетский район - динамично развивающийся муниципалитет. Со своей стороны вместе с местными властями будем делать все, чтобы село Исетское и весь район расцветали, чтобы здесь было приятно жить, растить детей и развиваться", - выразил мнение губернатор.

Детский сад "Солнышко" - филиал уже существующего дошкольного учреждения "Ивушка". Его строительство началось в январе 2019 года, разрешение на ввод в эксплуатацию получили 20 декабря. В двухэтажном кирпичном здании на 150 мест имеются физкультурный и музыкальный залы, ясельная группа для детей до года. Корпус соответствует требованиям доступности для маломобильных жителей. Установлена система видеонаблюдения из 44 камер. Детский сад соответствует всем современным требованиям: есть электронные развивающие модули, студия для акваанимации, столы с песочницей и световым планшетом, наборы для уголка природы, цифровое пианино.

На 25 декабря в "Солнышко" зачислено 140 детей, из них 118 – в подготовительные группы, 22 ребенка - в первую младшую группу.

Александр Моор уверен: новый детский сад - это лучший подарок к Новому году каждому малышу. В майских указах президента России была обозначена четкая и понятная цель - в 2021 году все дети старше полутора лет, если есть такое желание у родителей, должны получить место в детском саду.

"У нас сформирована электронная очередь, в которой указан предпочтительный возраст, с которого мамы и папы хотели бы устроить детей в садик. Основная потребность - в Тюмени. Неделю назад мы открыли детский сад в Тобольске, и пока что там очередь закрыта. Если появится потребность - будем строить новые дошкольные учреждения, но и не будем забывать о программе капитального ремонта существующих. Все дети, вне зависимости от того, где живут, должны иметь доступ к современной инфраструктуре", - подчеркнул глава региона.

Как отметил глава муниципалитета Николай Теньковский, новый детский сад полностью закрывает потребность жителей района с детьми от полутора до трех лет. Он от лица родителей и педагогов поблагодарил руководство области за строительство такого важного социального объекта.

"В конце января 2020 года мы открываем еще один детский сад после капремонта в селе Архангельском, в течение года проведем капитальный ремонт в детсадах в "Ивушке" Исетского и в Шорохово. Программа рассчитана не на один год, думаю, в ближайшие два-три года мы значительно улучшим состояние детских садов в районе. Дети должны расти в хороших условиях", - сообщил Николай Теньковский.

Дарья Казакова