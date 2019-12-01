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Автолюбителям рекомендуют отказаться от алкоголя

Общество, 08:49 31 декабря 2019

admhmansy.ru | Фото: admhmansy.ru

Тюменским автомобилистам напоминают: алкоголь и езда за рулем - несовместимы. Заведующая диспансерного отделения Областного наркологического диспансера Оксана Конищева подчеркнула, что алкоголь притупляет реакции.

"Ни еда, ни жевательная резинка не помогут обмануть алкотестер и показания алкометра. Очень странно, что люди пытаюсь найти любые пути, чтобы умудриться избежать наказания, и совершенно не думают о последствиях своих нарушений", - отметила она.

Водитель в состоянии опьянения теряет способность адекватно анализировать свои действия, что может привести к созданию аварийных ситуаций, пишет "Мегатюмень".

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