Автолюбителям рекомендуют отказаться от алкоголя

| Фото: admhmansy.ru | Фото: admhmansy.ru

Тюменским автомобилистам напоминают: алкоголь и езда за рулем - несовместимы. Заведующая диспансерного отделения Областного наркологического диспансера Оксана Конищева подчеркнула, что алкоголь притупляет реакции.

"Ни еда, ни жевательная резинка не помогут обмануть алкотестер и показания алкометра. Очень странно, что люди пытаюсь найти любые пути, чтобы умудриться избежать наказания, и совершенно не думают о последствиях своих нарушений", - отметила она.

Водитель в состоянии опьянения теряет способность адекватно анализировать свои действия, что может привести к созданию аварийных ситуаций, пишет "Мегатюмень".