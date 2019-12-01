Музеи подготовили новогодние программы для школьников и их родителей

| Фото: пресс-служба администрации Тюмени | Фото: пресс-служба администрации Тюмени

Тюменских школьников приглашают на новогодние экскурсии и праздничные представления в музеях. Как сообщает департамент культуры Тюменской области, обширную новогоднюю афишу подготовили все учреждения культуры.

Так, каждое воскресенье в музейном комплексе им. И.Я. Словцова работает кинотеатр "Новогодний эфир", в котором идут советские и современные фильмы и мультфильмы. Также в музейном комплексе пройдут мастер-классы по изготовлению игрушек, сувениров, глиняной посуды и других поделок.

Игровая программа "Этот сказочный, волшебный Новый год!" познакомит желающих с историей, обычаями и традициями новогоднего праздника в России состоится в областной научной библиотеке имени Д.И. Менделеева 3 января. А 5 января другая программа "Новогодняя история" в игровой форме расскажет, как сложилась традиция новогоднего праздника с Дедом Морозом и Снегурочкой.