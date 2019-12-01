  • 31 декабря 201931.12.2019вторник
  • USD61,9057
    EUR69,3406
  • В Тюмени -15..-17 С 7 м/с ветер южный

Музеи подготовили новогодние программы для школьников и их родителей

Общество, 09:34 31 декабря 2019

пресс-служба администрации Тюмени | Фото: пресс-служба администрации Тюмени

Тюменских школьников приглашают на новогодние экскурсии и праздничные представления в музеях. Как сообщает департамент культуры Тюменской области, обширную новогоднюю афишу подготовили все учреждения культуры.

Так, каждое воскресенье в музейном комплексе им. И.Я. Словцова работает кинотеатр "Новогодний эфир", в котором идут советские и современные фильмы и мультфильмы. Также в музейном комплексе пройдут мастер-классы по изготовлению игрушек, сувениров, глиняной посуды и других поделок.

Игровая программа "Этот сказочный, волшебный Новый год!" познакомит желающих с историей, обычаями и традициями новогоднего праздника в России состоится в областной научной библиотеке имени Д.И. Менделеева 3 января. А 5 января другая программа "Новогодняя история" в игровой форме расскажет, как сложилась традиция новогоднего праздника с Дедом Морозом и Снегурочкой.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
10:48 31.12.2019Пианист Александр Шевченко сыграет в тюменском музее
10:33 31.12.2019Детей-сирот и студентов из Тюмени обучили мотивации и целеполаганию
10:18 31.12.2019Тюменцев зовут на представление "Волшебство с Фьеками"
10:03 31.12.2019На Ямале сформировали комиссию по подготовке к Всероссийской переписи населения