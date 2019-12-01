На Ямале сформировали комиссию по подготовке к Всероссийской переписи населения

| Фото: www.gks.ru | Фото: www.gks.ru

На территории Ямало-Ненецкого автономного округа для координации работы по подготовке к Всероссийской переписи населения-2020 сформирована комиссия во главе заместителем губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Александром Калининым. Об этом сообщается на сайте Управления Федеральной службы государственной статистики по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре, Ямало-Ненецкому автономному округу.

В состав межведомственной комиссии входят руководители, должностные лица территориальных органов федеральной исполнительной власти, органов региональной исполнительной власти и местного самоуправления, организаций.

"Перепись населения позволяет увидеть полную картину жизни в стране, поэтому ее проведение очень важно для общества и государства", - считает директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.

По его словам, несмотря на наличие массы социологических исследований, "больших данных" и административных баз только с помощью переписи населения можно получить адекватную картину социально-экономических процессов в стране. Всероссийская перепись на новые методы сбора данных, внедренные в пробной переписи населения 2018 года. Собранная информация ляжет в основу долгосрочного планирования развития страны и ключевых государственных программ.