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Новогодние площадки будут работать во всех районах Тюменской области

Общество, 19:16 31 декабря 2019

пресс-служба администрации Тюмени | Фото: пресс-служба администрации Тюмени

Творческий подход к организации новогодних праздников проявили работники культуры муниципальных образований Тюменской области. Как сообщает региональный департамент культуры, во всех муниципалитетах организованы праздничные программы.

Так, в детской школе искусств им. Мамонтова города Ялуторовска ребята вместе со своими педагогами подготовили оперу-сказку "Кот в сапогах". Юные и более старшие артисты смогли создать веселые и запоминающиеся образы плутоватого Кота, простака Жака, очаровательной Принцессы - зрители встретили премьеру оперы овациями. Для земляков "серебряного возраста" сотрудники ялуторовского Дворца культуры приготовили новогодний танцевальный вечер "Под звуки духового оркестра".

В Нижней Тавде, благодаря специалистам местного центра культуры и досуга "Культура", выездная музыкально – поздравительная программа Деда Мороза и Снегурочки "Новый год к нам в дверь стучится, всех порадовать стремится" 31 декабря плавно перерастет в уличное гуляние "Зима-шоу "Новогодний переполох до четырех".

Детский новогодний спектакль "Как бабы–яги сказку спасали" поставили для маленьких земляков артисты Омутинского РДК. А в неделю школьных каникул они организуют для ребят цикл игровых программ, танцевальные программы, мастер-классы.

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