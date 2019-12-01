Новое жилье получили жители Ишима и Ишимского района

| Фото: администрация Ишима | Фото: администрация Ишима

Трое ишимцев получили благоустроенные квартиры в доме по ул. Чкалова, 20. Они состояли в очереди на получение жилья как инвалиды первой и второй групп, встав на учет после 2005 года, сообщает администрация Ишима.

Квартиры в новостройке приобретены за счет средств, выделенных правительством Тюменской области. Глава города Федор Шишкин отметил, что в 2019 году этой категории граждан приобретено 19 квартир. Ключи еще от одной квартиры в ближайшее время передадут ее хозяину.

| Фото: администрация Ишимского района | Фото: администрация Ишимского района

Три коттеджа для шести семей сдали в п. Октябрьский Ишимского района по программе переселения из аварийного жилья.

Ключи от квартир жильцам новостроек в торжественной обстановке вручили глава Ишимского района Сергей Ломовцев, заместитель председателя Тюменской областной думы Виктор Рейн, заместитель главы района Иван Тюменцев, генеральный директор проектно-строительного центра "Дом от заводов" Дмитрий Вешкурцев, главы Карасульского и Десятовского сельских поселений – Александр Гинтер и Николай Целиков.

В коттеджи, возведенные обществом с ограниченной ответственностью "Дом от заводов", переехали шесть семей, которые ранее проживали в аварийных домах в деревнях Камышке и Комсомолке.