В тюменском автобусе №20 пассажирам вручат подарки

| Фото: пресс-служба администрации Тюмени | Фото: пресс-служба администрации Тюмени

В первый день нового года обязательно нужно проехать в автобусе, номер маршрута которого совпадает с цифрами наступившего года. Кондукторы "двадцатки" в первый день нового года вместе с билетами будут дарить календари и новогоднее настроение.

Тот, кто 1 января 2020 года станет пассажиром автобуса № 20, весь год будет удачлив: в автобусе всегда будут свободные места, а маршрут будет приезжать именно в тот момент, когда вы пришли на остановку.

Автобус проходит через центр города, а значит, шансы попасть на него есть у каждого. Уже 28 лет он возит пассажиров по направлению "Жд вокзал – Автобаза № 100". Протяженность маршрута 23 километра, сообщает пресс-служба администрации Тюмени.