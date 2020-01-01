Тюменцев просят не выкидывать салаты в унитаз

| Фото: портал "Тюмень - наш дом" | Фото: портал "Тюмень - наш дом"

Городская система водоотведения (канализация) предназначена только для жидких бытовых отходов, напоминает пресс-служба тюменского Водоканала.

Салаты и другая еда, выброшенная в унитаз, может привести к засорам. Так, статистика показала, что 85-90% засоров вызваны мусором, которые пользователи смывают в унитаз, и лишь 10-15% связаны с техническим состоянием системы водоотведения.

В пресс-службе тюменского регоператора по обращению с ТКО "ТЭО" сообщили, что все пищевые отходы, которые останутся после праздничного застолья, относятся к категории твердых коммунальных. Их можно и нужно выкидывать в обычный контейнер для мусора, пишет "Мегатюмень".

Напомним, что салат, заправленный майонезом, хранится при комнатной температуре всего 6-8 часов, а если убрать его в холодильник, то не дольше 1-2 дней. Далее эта пища может вызвать серьезное отравление.