  • 1 января 20201.01.2020среда
  • USD61,9057
    EUR69,3777
  • В Тюмени -4..-6 С 4 м/с ветер юго-западный

Новую школу в Казарово откроют 1 сентября

Общество, 11:09 01 января 2020

ГУС Тюменской области | Фото: ГУС Тюменской области

Новую школу в Казарово откроют 1 сентября 2020 года. Учебное заведение рассчитано на 360 учеников.

Школа будет состоять из учебных и общешкольных блоков, где разместятся все необходимые для младших и старших школьников кабинеты. Здесь также разместится библиотека, актовый зал и столовая. Главный вход в здание школы оборудуют пандусом.

Возведение школы началось в августе 2019 года. Коробка здания будет готова весной 2020 года, ранее сообщал ГУС Тюменской области.

Учебное заведение укомплектуют всем необходимым, в бюджете предусмотрены средства. В настоящее время разрабатывается спецификация на комплектацию оборудования, которое потребуется для учебного процесса, пишет "Вслух.ру".

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
12:37 01.01.2020В тюменских детсадах реализуется проект "Здоровое поколение 4+"
11:09 01.01.2020Новую школу в Казарово откроют 1 сентября
11:07 01.01.2020Студенты ишимского университета третьего возраста изучают литературу и английский язык
10:21 01.01.2020Двум тюменским врачам присвоены высокие звания