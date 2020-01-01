Новую школу в Казарово откроют 1 сентября

| Фото: ГУС Тюменской области | Фото: ГУС Тюменской области

Новую школу в Казарово откроют 1 сентября 2020 года. Учебное заведение рассчитано на 360 учеников.

Школа будет состоять из учебных и общешкольных блоков, где разместятся все необходимые для младших и старших школьников кабинеты. Здесь также разместится библиотека, актовый зал и столовая. Главный вход в здание школы оборудуют пандусом.

Возведение школы началось в августе 2019 года. Коробка здания будет готова весной 2020 года, ранее сообщал ГУС Тюменской области.

Учебное заведение укомплектуют всем необходимым, в бюджете предусмотрены средства. В настоящее время разрабатывается спецификация на комплектацию оборудования, которое потребуется для учебного процесса, пишет "Вслух.ру".