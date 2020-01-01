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В тюменских детсадах реализуется проект "Здоровое поколение 4+"

Общество, 12:37 01 января 2020

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Воспитанники детских садов Тюменской области участвуют в проекте "Здоровое поколение 4+". В регионе не первый год ведутся исследования на тему влияния закаливания на здоровье.

Например, пошаговая методика закаливания применяется в винзилинском детском саду "Малышок" уже второй год. В экспериментальную группу входят 15 малышей, которые начали обливаться с марта прошлого года. Также создана контрольная группа из 15 детей, которые не обливаются. После первых положительных результатов родители детишек контрольной группы стали обращаться с просьбой включить своих детей в экспериментальную группу.

В детском саду богандинской школы №1 в эксперименте участвуют 23 малыша. Кроме утренних пробежек и обливания рук холодной водой добавилось растирание тела варежкой и хождение по солевым дорожкам. Малыши без напоминания полощут рот минеральной водой. Родители поддерживают своих маленьких любителей здорового образа жизни и тоже активно участвуют в проекте: выпускают газету, рассказывают о правильном питании, привлекают малышей к подвижным играм, пишет "Комсомольская правда - Тюмень".

Как отмечают специалисты, за время проекта улучшилось эмоциональное состояние детей, повысилась самооценка, дети стали активнее, и, конечно, меньше стали болеть.

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