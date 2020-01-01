Госавтоинспекция напоминает: превышать скорость - опасно

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Скоростной режим на автодорогах Тюменской области контролируется камерами автоматической фотовидеофиксации нарушений, а также инспекторами ДПС с помощью приборов измерения скорости.

В 2019 году ГИБДД Тюменской области констатировала снижение числа ДТП из-за превышения скорости почти на 14%. За 11 месяцев минувшего года камеры фотовидеофиксации нарушений ПДД выявили почти полмиллиона правонарушений, связанных с превышением установленной скорости на дорогах, это на четверть меньше, чем годом ранее.

ГИБДД призывает автомобилистов в дни праздников и каникул выбирать безопасный скоростной режим. Особенно опасно превышение скорости на федеральных дорогах.