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Госавтоинспекция напоминает: превышать скорость - опасно

Общество, 13:56 01 января 2020

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Скоростной режим на автодорогах Тюменской области контролируется камерами автоматической фотовидеофиксации нарушений, а также инспекторами ДПС с помощью приборов измерения скорости.

В 2019 году ГИБДД Тюменской области констатировала снижение числа ДТП из-за превышения скорости почти на 14%. За 11 месяцев минувшего года камеры фотовидеофиксации нарушений ПДД выявили почти полмиллиона правонарушений, связанных с превышением установленной скорости на дорогах, это на четверть меньше, чем годом ранее.

ГИБДД призывает автомобилистов в дни праздников и каникул выбирать безопасный скоростной режим. Особенно опасно превышение скорости на федеральных дорогах.

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