Тюменцев приглашают на занятия по фигурному катанию

| Фото: Тюменский многопрофильный центр | Фото: Тюменский многопрофильный центр

Тюменцы могут научиться кататься на коньках. На катке "Прибой" тренеры готовы обучать детей. А вот на катках "Юность" и "Прогресс" ждут горожан от 4 до 50 лет.

Как пишет " АиФ - Западная Сибирь", опытные специалисты научат не только правильно скользить, тормозить и падать, но и выполнять базовые элементы, названия которых говорят сами за себя: "саночки", "фонарики", "змейка", "ласточка", "пистолетик". Самые старательные смогут освоить и более сложные элементы.

Обучение платное: курс из 12 занятий - от 3 тыс. 600 руб.