Ялуторовск готовится к 75-летию Великой Победы
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В Ялуторовске завершается конкурс на разработку эскиза памятного знака 1276-го полка 384-й стрелковой дивизии.
Организатором конкурса разработки проекта эскиза памятного знака выступили комитет по культуре и туризму администрации Ялуторовска вместе с детской школой искусств им. С. И. Мамонтова, сообщает "Тюменская область сегодня".
Подведение итогов конкурса состоится 10 января 2020 года.
Из Ялуторовского райвоенкомата на поля сражений Великой Отечественной войны ушли 7 тыс. 408 человек. В боях пали 2 тыс. 727 местных жителей, 1 тыс. 485 человек пропали без вести.