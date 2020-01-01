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Ялуторовск готовится к 75-летию Великой Победы

Общество, 15:43 01 января 2020

may9.ru | Фото: may9.ru

В Ялуторовске завершается конкурс на разработку эскиза памятного знака 1276-го полка 384-й стрелковой дивизии.

Организатором конкурса разработки проекта эскиза памятного знака выступили комитет по культуре и туризму администрации Ялуторовска вместе с детской школой искусств им. С. И. Мамонтова, сообщает "Тюменская область сегодня".

Подведение итогов конкурса состоится 10 января 2020 года.

Из Ялуторовского райвоенкомата на поля сражений Великой Отечественной войны ушли 7 тыс. 408 человек. В боях пали 2 тыс. 727 местных жителей, 1 тыс. 485 человек пропали без вести.

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