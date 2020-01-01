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Музейляндия приготовила для тюменцев интересную программу

Общество, 16:49 01 января 2020

портал "Тюмень-наш дом" | Фото: портал "Тюмень-наш дом"

В детском центре "Музейляндия" и Историческом парке "Россия – Моя история" стартует зимний каникулярный проект "Музейный сезон" 2 января, сообщает департамент культуры Тюменской области.

Проект рассчитан на шесть дней для ребят от 7 до 12 лет. На каникулах для них будут организованы веселые занятия. Начиная с танцевальных зарядок, мастер-классов, традиционных автобусных и музейных экскурсий и зимних прогулок, заканчивая модными сегодня квестами, спортивными состязаниями.

А по окончании проекта им вручат диплом о прохождении курса в школе магии и истории "Тибидохс" и, конечно, памятные призы и подарки.

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