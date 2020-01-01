Андрей Артюхов поздравил многодетную семью из Каскары с Новым годом

| Фото: пресс-служба ТРО партии «Единая Россия» | Фото: пресс-служба ТРО партии «Единая Россия»

Многодетную семью Гавриленко из Каскары поздравили с Новым годом секретарь Тюменского регионального отделения "Единой России", первый зампредседателя облдумы Андрей Артюхов и глава Тюменского района Светлана Иванова, сообщает пресс-служба ТРО партии "Единая Россия".

Гавриленко воспитывают пятерых дочерей: старшая, Татьяна, учится в 11-м классе и собирается поступать в медицинский колледж, младшей Ксении совсем недавно исполнилось полгода. Праздничная встреча прошла в Каскаринской средней школе: глава семьи Виталий Гавриленко работает там водителем. Мама Надежда рассказывает, что к Новому году большая семья делает все, как привыкли: вместе. И дом украшают, и готовятся к праздничному застолью. Старшие девочки всегда помогают маме.

Во время приема семьи в октябре Андрей Артюхов и Светлана Иванова пообещали, что поздравят семью с Новым годом. Поздравили детей и Дед Мороз со Снегурочкой: для девочек провели новогодний мастер-класс по вырезанию снежинок, загадали шутливые новогодние загадки. Завершилось торжество хороводом под песню "В лесу родилась елочка".

"Многодетных семей в Тюменской области становится все больше и больше, это очень радует. А дарить детям подарки, новогоднее настроение всегда очень приятно", – отметил Андрей Артюхов.