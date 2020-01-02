260 килограммовую тюменку спасли от ожирения

| Фото: huffingtonpost.co.uk | Фото: huffingtonpost.co.uk

В центре хирургического лечения ожирения и метаболических нарушений области на базе тюменской МСЧ "Нефтяник" оказали помощь более 150 пациентам.

По словам ведущего хирурга центра Алексея Дмитриева, в среднем каждый пациент теряет около 30-40 кг за первый год после операции. А все вместе за 14 месяцев пациенты потеряли более трех тонн лишнего веса. Самой тяжелой пациенткой стала молодая женщина, масса тела которой составляла 260 килограмм.

Напомним, что Тюменская область уже несколько лет подряд входит в ТОП-5 регионов по количеству людей, страдающих ожирением. В планах развития центра хирургического лечения ожирения - создание комплексного подхода. Сейчас здесь разрабатывают программу реабилитации в послеоперационном периоде. На базе поликлиники МСЧ "Нефтяник" пациенты смогут получать консультацию диетолога, эндокринолога и психолога. Специалисты помогут поддерживать процесс похудения в полной безопасности для физического и душевого здоровья.

На базе центра проводится четыре вида бариатрических операций, направленные на регуляцию обмена веществ в организме. Каждое из хирургических вмешательств имеет свои технические особенности, что позволяет использовать индивидуальный подход к каждому пациенту. Оперирующих хирургов на сегодня три - профессор Казбек Аутлев, Алексей Дмитриев и Эмиль Яхяев, сообщает департамент здравоохранения Тюменской области.