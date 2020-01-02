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Ишимские школьники открыли "Ночную семейную хоккейную лигу"

Общество, 10:37 02 января 2020

Архивное фото. Тюменский многопрофильный центр

В ишимской школе №7 прошла череда детско-родительских спортивных соревнований. Так, на хоккейном корте состоялось торжественное открытие "Ночной семейной хоккейной лиги".

Хоккейная команда учеников школы "Семерочка" во главе с капитаном Константином Кузнецовым сражалась в битве с командой родителей.

В ходе матча дети и родители показали настоящую игру в хоккей: со спортивным азартом и боевым настроем; захватывающей динамикой и жесткостью схваток в борьбе за шайбу. По итогам турнира с небольшим отрывом победила команда родителей и здоровый образ жизни, пишет "Мегатюмень".

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