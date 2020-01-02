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Снежные городки украсили территории школ Тюменской области

Общество, 11:43 02 января 2020

Почта России | Фото: Почта России

Ежегодно школьники, родители и учителя региона создают снежные городки. Так, в Ярковском районе темой сказочного городка стал конек Горбунок.

Как рассказала педагог Щетковской школы Анна Девятайкина, каждый год школа участвует в районном конкурсе "Новогодние идеи" и занимает призовые места.

"Участие принимают родители, ученики и учителя. Каждый класс подходит с энтузиазмом и совместно с родителями решает, как оформить школьный двор и школу к Новому году. Нынче 14 фигур сделала школа и столько же - дошкольное отделение. Фотографироваться с фигурами приходят жители и гости села", - отметила она.

Кроме школьного двора традиционно преображаются и кабинеты: малыши вырезают снежинки, бумажные фигурки, клеят гирлянды, пишет "Комсомольская правда - Тюмень".

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