Тюменцев приглашают на кинопоказы и мастер-классы в "Контору пароходства"

| Фото: CreativeMornings | Tyumen | Тюмень | Фото: CreativeMornings | Tyumen | Тюмень

На новогодних праздниках тюменцев ждут показы фильмов, мастер-классы и выставка в "Конторе пароходства". В праздничные дни, с 4 по 8 января также будет работать выставка региональных художников "Свобода внутри".

Кроме того, на площадке пройдет открытая мастерская. В режиме реального времени тюменцы создадут картины: портреты, зарисовки пространства, абстракции. Как пишет "АиФ Западная Сибирь", работы можно будет приобрести. Стать участником можно в группе ВКонтакте.

"Мы уже опробовали формат открытой мастерской. Гости пространства с интересом наблюдали за происходящим и общались с художниками. Всего они нарисовали 50 картин, 15 из которых купили. Это говорит о том, что людям не просто понравился процесс, но и его итог", - рассказала куратор выставочного пространства "Конторы пароходства" Александра Жернова.

График работы в новогодние праздники у мультицентра не изменится, двери будут открыты с 10 до 22 часов.

"Мы предлагаем тюменцам на выходных не только сделать поделки на мастер-классах, но и окунуться в атмосферу Нового года и посмотреть фильмы в расслабляющей обстановке. Пуфы, приглушенный свет и кирпичные стены, — что еще нужно, чтобы успеть отдохнуть перед работой и оставаться в обстановке праздников", — отметила руководитель программного отдела "Конторы пароходства" Юлия Саначина.