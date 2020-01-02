  • 2 января 20202.01.2020четверг
  • USD61,9057
    EUR69,3777
  • В Тюмени -8..-10 С 2 м/с ветер северо-западный

Тюменцы сняли видеоролик о молодых родителях

Общество, 16:48 02 января 2020

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Тюменцы создали видеоролик о молодых парах, в которых появился ребенок. Каждой паре задали пять неудобных вопросов с самыми распространенными мифами.

В ролике снялись родители годовалого Паши Карина и Антон Потаповы, родители пятимесячной Султаны Кристина и Ренат Сафаргалиевы, родители пятилетней Анны и полуторагодовалого Дмитрия Сергей и Ольга Бондаренко.

"На мой взгляд, при ребенке важно показывать чувства — любовь, нежность, заботу. Чтобы он как губка впитывал отношения между родителями и рос в гармонии. В такой семье ребенок вырастет здоровым: и физически, и психически, — поделился Антон Потапов с корреспондентом Moi-portal.ru.

Видеоролик "5 неудобных вопросов родителям" можно посмотреть по ссылке.

Напомним, с 9 октября в Тюмени проходит проект "Можно любить сильнее". Молодые семьи, которые решили стать родителями, могут получить бесплатную консультацию психологов регионального центра "Семья". На прием уже записались 50 тюменцев. На консультации специалисты помогут разобраться, готовы ли молодые пары к ребенку.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:04 02.01.2020Тюменский опыт работы с семьями получил всероссийское признание
18:14 02.01.2020В Тюмени потеплеет к концу недели
17:32 02.01.2020Персональная выставка Марии Волынских открылась во Дворце наместника
16:48 02.01.2020Тюменцы сняли видеоролик о молодых родителях