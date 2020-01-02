Тюменцы сняли видеоролик о молодых родителях

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Тюменцы создали видеоролик о молодых парах, в которых появился ребенок. Каждой паре задали пять неудобных вопросов с самыми распространенными мифами.

В ролике снялись родители годовалого Паши Карина и Антон Потаповы, родители пятимесячной Султаны Кристина и Ренат Сафаргалиевы, родители пятилетней Анны и полуторагодовалого Дмитрия Сергей и Ольга Бондаренко.

"На мой взгляд, при ребенке важно показывать чувства — любовь, нежность, заботу. Чтобы он как губка впитывал отношения между родителями и рос в гармонии. В такой семье ребенок вырастет здоровым: и физически, и психически, — поделился Антон Потапов с корреспондентом Moi-portal.ru.

Видеоролик "5 неудобных вопросов родителям" можно посмотреть по ссылке.

Напомним, с 9 октября в Тюмени проходит проект "Можно любить сильнее". Молодые семьи, которые решили стать родителями, могут получить бесплатную консультацию психологов регионального центра "Семья". На прием уже записались 50 тюменцев. На консультации специалисты помогут разобраться, готовы ли молодые пары к ребенку.