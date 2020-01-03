Серия акций по ведению здорового образа жизни пройдет в регионе

| Фото: "Тюмень-наш дом" во Вконтакте | Фото: "Тюмень-наш дом" во Вконтакте

Более одной тысячи профилактических мероприятий провели специалисты центра медицинской профилактики Многопрофильного консультативно-диагностического центра в 2019 году.

Тысячи тюменцев получили рекомендации по результатам экспресс - скринговых обследований от специалистов по здоровому образу жизни, врачей по медицинской профилактике.

Профилактические мероприятия центра медицинской профилактики МКДЦ проходят в рамках национальных проектов "Здравоохранение" и "Демография", целью которых является увеличение продолжительности жизни россиян.

В новом 2020 году специалисты по медицинской профилактике и общественному здоровью приглашают к сотрудничеству предприятия, профессиональные образовательные учреждения, школы и всех, кто с заботой о здоровье, понимает, что заболевания лучше предупредить, сообщает пресс-служба Центра медицинской профилактики ГАУЗ ТО "МКДЦ".