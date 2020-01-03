Тюменцам напомнили правила безопасного катания на льду

| Фото: из группы "ЗВЕЗДНЫЙ ПОЛЮС | Каток Тюмень" ВКонтакте | Фото: из группы "ЗВЕЗДНЫЙ ПОЛЮС | Каток Тюмень" ВКонтакте

Ледовый каток – место повышенной опасности, здесь большой риск не только получить перелом или сотрясение мозга, но и травмировать окружающих. Об основных правилах безопасности рассказали тюменские тренеры.

"Главное – внимание и аккуратность. Не передвигайтесь слишком быстро, чтобы не столкнуться ни с кем, и не смотрите вниз под ноги, лучше держите взгляд на уровне бортиков, так вы сможете увидеть обстановку вокруг и сориентироваться при угрозе столкновения с другими катающимися", - пояснил тренер зимних видов спорта Егор Сверлов.

На катках есть правило: двигаться по кругу. Если вы новичок и неуверенно чувствуете себя на коньках – не уезжайте далеко от бортиков. Дети должны быть под присмотром взрослых и в защитной амуниции: шлеме, наколенниках, налокотниках и с защитой запястья. Надеть все это можно и взрослым, тем, кто только учится стоять на коньках.

"Поймите, что падения на льду неизбежны, потому падать необходимо тоже правильно: расслабьтесь, сгруппируйтесь и старайтесь упасть на бок, опрокидывание назад на спину очень опасно. Если вы падаете, ни в коем случае не хватайтесь за окружающих. После того, как вы оказались на льду, не торопитесь вставать. Убедитесь, что ничего не болит, после этого сначала обопритесь на колени, потом носком одного конька упритесь в лед и постепенно выпрямите вторую ногу", - добавил тренер.

На ледовых катках запрещено курить, употреблять спиртное и ездить на коньках в алкогольном опьянении, бросать мусор, кататься с едой и напитками, пишет " АиФ - Западная Сибирь".