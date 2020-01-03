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Ишимцев приглашают на интенсив "Новая визуальная культура"

Общество, 15:46 03 января 2020

Моя территория. Архив | Фото: Моя территория. Архив

Ишимцев приглашают на интенсив о новых направлениях культуры. Он пройдет в мультицентре "Моя территория" (Ленина, 7) 30 января в 17 часов.

На встрече пройдет лекция о трендах визуальной культуры. "Идея интенсива появилась в ходе проекта "Линии города", на котором выявили проблему — молодежь хочет сделать свой город современным, но не может из-за недостатка информации. Поэтому мы решили развивать визуальную культуру в Ишиме и рассказывать не только о трендах, но и знакомить с людьми, которые уже добились в этой сфере успехов, — отметил руководитель проектного офиса мультицентра "Моя территория" в Ишиме Павел Ханжин в интервью "Комсомольская правда - Тюмень".

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