Все библиотеки Ишима будут работать в новогодние каникулы

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Все библиотеки Ишима будут работать в новогодние каникулы. Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказала главный библиотекарь центральной библиотеки Лариса Грекова.

По ее словам, библиотеки города ждут своих читателей на праздничных программах и мастер-классах.

С 3 по 14 января библиотеке им. Анатолия Васильева развернется фотозона "Новогодний серпантин".

4 января желающих ждут на новогоднюю игру-бродилку со скретч слоем "Праздничный позитивиум" и мастер-класс "Рождественский шеби шик" в отделе семейного чтения, а также на мастер-класс по изготовлению рождественского ангела и в творческую лабораторию "Новогодоведение".

Анжела Лебедева